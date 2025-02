Gudmundsson si consola acquistando un lussuoso appartamento a Reykjavik

Tra infortuni, processi, tonsilliti e incomprensioni. La stagione di Albert Guðmundsson con la Fiorentina non sta andando secondo le aspettative che erano molto alte.

2025 iniziato male

Il 2025 in particolare, di soddisfazioni ne ha date davvero poche al giocatore acquistato dal Genoa che non riesce ad incidere sulle dinamiche di campo della squadra.

La casa

Forse è anche per consolarsi per questo periodo calcistico non buono, che il calciatore, attraverso la propria società, Albert ehf, ha deciso di acquistare un lussuoso appartamento in centro a Reykjavik, la capitale islandese, del valore di 188 milioni di corone danesi, pari ad 1,3 milioni di euro circa.

Un appartamento da 164 metri quadrati di superficie, costruito nel 2018 e che fino a poco tempo fa apparteneva a colui che in Islanda viene soprannominato il re dell'elettronica, Snorri Guðmundsson (per l'appunto).