Corriere Fiorentino: Una spina nel fianco

Una pagina sulla Fiorentina è presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Grande spazio per: “Spina Mandragora”. Ovvero: “Intesa sul rinnovo molto lontana: il centrocampista viola, tra i migliori nella scorsa stagione, ora potrebbe partire. Beltran rifiuta il Flamengo: la situazione si complica”.

50 mila a Manchester

In taglio medio c'è sulla prossima amichevole dei viola: “Venduti 50 mila biglietti per la gara all’Old Trafford”. In taglio basso infine leggiamo: “E si sblocca la trattativa per Nzola: va al Pisa”. Sottotitolo: “L’attaccante angolano arriva in prestito oneroso”.