UFFICIALE: Ngonge lascia Verona ed è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli

Dopo un mese intenso sul mercato, adesso è ufficiale: Cyril Ngonge è un nuovo giocatore del Napoli. Il belga si trasferisce in azzurro a titolo definitivo; raggiungerà addirittura la squadra in Arabia, per la finale di Supercoppa Italiana contro la vincente di Inter-Lazio, dopo aver eliminato la Fiorentina.

Si è parlato anche di Fiorentina per il futuro dell'attaccante belga, ma alla fine è il Napoli ad aggiudicarsi il giocatore. All'Hellas Verona vanno 20 milioni di euro bonus compresi.

Ecco l'ufficialità: