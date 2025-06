In un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha toccato anche il tema Albert Gudmundsson. La Fiorentina non ha ancora deciso se riscattare o meno l'islandese.

Squadre che fanno la Champions su di lui

"La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare - ha detto Ottolini - noi abbiamo avuto interessamenti da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il Genoa e per lo stesso Gudmundsson".

Processo? C'è da attendere…

La situazione processuale del giocatore, fatto che preoccupa la Fiorentina, secondo Ottolini, non dovrebbe chiudersi prestissimo: "Credo non si risolverà prima di settembre o ottobre" rispone il ds rossoblu.