Polverosi: "La Fiorentina? E' la squadra più indecifrabile della Serie A"

Una squadra strana davvero questa Fiorentina che stiamo vedendo in campionato. Questo rendimento altalenante viene sottolineato dal giornalista, Alberto Polverosi, che sul Corriere dello Sport-Stadio ha fatto un'analisi delle squadre che sono in corsa per un piazzamento europeo.

“La squadra più indecifrabile della Serie A”

“Siamo di fronte alla squadra più indecifrabile della A - ha scritto - Capace di infilare otto vittorie consecutive (eguagliato il record storico) fino a raggiungere il secondo posto dopo 13 giornate, restare a lungo in zona-Champions e poi andare giù, sempre più giù, con l’ottavo posto di oggi”.

“Ha anche un altro record…”

E poi: “Ha un altro record la Fiorentina, ha battuto almeno una volta tutte le grandi, Napoli e Bologna (per ora) escluse: Inter, Atalanta, Juventus, Lazio (due volte) e Milan. Poi però si è fermata di fronte ad avversari tecnicamente più modesti”.