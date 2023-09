Due gravi errori arbitrali: Pairetto inverte la rimessa laterale e l'Atalanta segna. E De Roon può ringraziarlo

La prima volta che aveva arbitrato Fiorentina-Atalanta, nel settembre del 2017, l'arbitro Luca Pairetto ne aveva combinate di tutti i colori, danneggiando fortemente la squadra viola, concedendo un rigore dubbio ai nerazzurri (poi comunque parato da Sportiello), ma soprattutto non dandone due, netti ai gigliati.

Questa volta non è stato così disastroso, ma due errori di una certa importanza ce li ha messi lo stesso.

Il più grave è quello nell'azione dell'1-0 dell'Atalanta. Tutto parte con un fallo laterale invertito dal direttore di gara con Lookman che mette fuori anticipando Gonzalez. Pairetto, non distante, indica la rimessa per i nerazzurri che poi vanno a segno.

Sempre nel primo tempo, De Roon stende Gonzalez, meritandosi il cartellino giallo per il fallo. Ma il centrocampista manda in maniera prolungata a quel paese l'arbitro per i provvedimenti presi, ma non arriva la sua espulsione che sarebbe stata più che meritata anche in base alla tolleranza zero su questo tipo di episodi, della quale aveva parlato il designatore Rocchi.