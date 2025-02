Il riscatto della Fiorentina parte da Kean e Zaniolo: dalla cacciata dall'under 21 alla nuova maturità in maglia viola

Moise Kean e Nicolò Zaniolo, due ex enfant prodige che, fra infortuni e problemi caratteriali, hanno avuto qualche intoppo nel loro percorso di crescita. Oggi però, i due giovani babbi hanno la testa sulle spalle e i tempi in cui Di Biagio li allontanava dal ritiro dell'under 21 sono solo un ricordo.

Kean è ormai un leader indiscusso di questa Fiorentina, con il giusto atteggiamento sia dentro e che fuori dal campo sta trascinando la squadra viola a suon di goal. Zaniolo viene da stagioni complicate, e anche l'inizio di quest'anno non gli ha regalato molte soddisfazioni. Nell'Atalanta di Giampiero Gasperini non è riuscito ad affermarsi come titolare, ma ha comunque ritrovato un'ottima condizione fisica, necessaria per il suo gioco di corsa e dribbling.

Adesso, dopo gli ennesimi infortuni di Colpani e Gudmunsson, i due vecchi amici devono prendere per mano questa squadra, affinando la loro intesa sul campo e risollevando le sorti della Fiorentina.