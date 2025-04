Corsi: "Se qualcuno pensa che si possa vincere la Coppa Italia, allora deve tifare la Fiorentina"

L'Empoli continua la sua serie nera in campionato, nel senso che non vince addirittura dall'8 dicembre 2024. Il pareggio per 0-0 arrivato al termine della partita con il Cagliari non ha soddisfatto i tifosi azzurri che hanno fischiato la squadra. Circostanza questa che non è stata presa bene dal presidente Fabrizio Corsi.

“Amareggiato per i fischi”

“Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata ed è una cosa anomala per Empoli - ha detto Corsi - Non c'è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché credo che l'ambiente debba accompagnare questi ragazzi”.

“Se volete vincere la Coppa Italia, tifate per la Fiorentina”

E poi: "Se qualcuno pensa che si possa vincere la Coppa Italia, allora forse deve tifare la Fiorentina che ha gli strumenti e l'organico per farlo. Se uno guarda le altre società di provincia, che falliscono e devono rifare la squadra, si rendono conto di quello che stanno vivendo. Siamo visti come un modello, e il modello si difende incoraggiando i giocatori con atteggiamento maturo".