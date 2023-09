Un Centro Sportivo al "prezzo" di Bellingham! Tutti i numeri del Viola Park

Come scrive il Corriere dello Sport, forse il paragone può aiutare a comprendere la portata dell’investimento: anziché comprare Bellingham o Harry Kane, pagati 100 milioni da Real Madrid e Bayern, la Fiorentina ha costruito un centro sportivo. Costato 20 milioni in più, tra l’altro. Una scelta da 120 milioni in controtendenza rispetto al calcio del “qui e ora” che va di moda ai giorni nostri e dello “spendi e spandi” senza programmazione.

Qui invece è abbastanza chiara la visione di Commisso. Come dimostrano i numeri di un progetto con pochi eguali in Europa, al quale però manca l’agibilità per l’accesso del pubblico nonostante i lavori siano terminati da tempo: 26 ettari, 12 campi regolari, 2 stadi – uno da 3.000 e uno da 1.500 posti – più 12 padiglioni, 67 uffici, 400 parcheggi, 19 sale riunioni, 75 camere, ristoranti, bar, un centro medico e wellness con tanto di ambulatori, dentisti, podologi, parrucchieri e un’area benessere.