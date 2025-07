Da trentamila tifosi allo stadio per acclamarlo all'essere fuori da ogni pensiero della Fiorentina

Inizio 2024: trentamila tifosi dell'Hajduk Spalato acclamano il neo arrivato Josip Brekalo e sognano di vincere il campionato croato grazie all'attaccante arrivato in prestito alla Fiorentina.

Dopo Spalato il nulla

E alcune buone prestazioni, con gol e assist, questo giocatore le fa vedere. E poi? Finita la stagione è tornato a Firenze per finire nel dimenticatoio, salvo poi essere ceduto in inverno ai turchi del Kasimpasa dove ha avuto non pochi problemi.

Altro prestito e poi…

Questo periodo nero per Brekalo non è finito: assieme ad altri, è escluso da ogni gioco alla Fiorentina che lo piazzerà, verosimilmente in prestito, ad un'altra squadra in attesa che il suo contratto scada e possa così liberarsi dal vincolo.