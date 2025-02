L'ultima giornata di Serie A femminile si è aperta con due lunch match, tra cui quello tra Lazio e Inter: le romane hanno rimontato, terminando 4-4, grazie a due gol siglati negli ultimi 10 minuti. La particolarità? I 4 gol della Lazio sono stati tutti segnati da una ex giocatrice della Fiorentina, che appena due settimane fa aveva proprio colpito contro le viola siglando il definitivo 2-0.

Si tratta di Martina Piemonte, attaccante classe 1997 che, come Retegui contro l'Hellas, ha trovato un poker nei 90 minuti giocati contro l'Inter, aprendo le marcature per le sue al 62simo e siglando il definitivo 4-4 al 93simo. Pareggio inutile per la Lazio, che era già costretta alla Poule Retrocessione ma che con questo pareggio ha allungato sul Sassuolo, che ha terminato all'ottavo posto.