Sentite Braglia: "Io farei giocare Martinelli al posto di De Gea"

L'ex portiere Simone Braglia, che ha militato tra le altre in Lecce, Genoa e Milan, ha parlato a TMW Radio anche della situazione in casa Fiorentina, sia per quanto riguarda i portieri che gli altri reparti:

"Una Fiorentina sempre più azzurra? Sarei contento che si punti sui giovani. Sarebbe una bella vittoria. Mi auguro che Pioli in una piazza non facile faccia bene, perché questa è una politica che mi piace tantissimo. I portieri? Io Martinelli lo farei giocare al posto di De Gea. Ha più esperienza lo spagnolo, ma l'esperienza te la fai sul campo. Se mai inizi, come fai? All'estero gli permettono di crescere, di sbagliare".