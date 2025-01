Questo sabato di Serie A prosegue col big match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus: finisce 2-1.

La cronaca della partita

Thiago Motta conferma le speculazioni pre-partita e lascia Vlahovic in panchina per l'esordio del neo-arrivato Kolo Muani. Primo tempo scoppiettante, la prima occasione capita a Yildiz che però, davanti a Meret, tira debolmente. Al 42simo è proprio Kolo Muani che la sblocca: rimpallo che lo smarca in mezzo all'area, grande girata ed è 0-1 Juventus. Il Napoli la riacciuffa al 56simo, con una bella azione manovrata capitalizzata da un Anguissa in formissima: quarto gol nelle ultime sette partite per il camerunense. Al 68mo, poi, ecco l'occasione: Locatelli travolge McTominay in area, dal dischetto si presenta Lukaku che non sbaglia e trafigge Di Gregorio per il 2-1.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 47, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 33, Bologna 33, Milan 31, Roma 27, Udinese 26, Torino 26, Genoa 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 20, Lecce 20, Parma 20, Verona 19, Venezia 15, Monza 13.