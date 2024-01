Repubblica: "Finalmente torna Nico Gonzalez"

In prima pagina di Repubblica di oggi c'è il titolo: "Fiorentina, assalto all'Inter. Gonzalez c'è, Brekalo ceduto".

Pagina 10

Ampia panoramica sulla gara contro i nerazzuri:"Avanti Fiorentina, contro la super Inter serve un'impresa". In basso c'è: "Brekalo saluta va all'Hajduk Spalato, stretta per Vargas".

Pagina 11

Qua troviamo un titolo sul ritorno di Gonzalez tra i convocati di Italiano: "Finalmente Nico Gonzalez, l'arma in più di Italiano per puntare in alto".