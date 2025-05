Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina presente all'evento di presentazione della partenship tra il club viola e la Boreale, società nella quale è cresciuto, ha parlato a Sky a margine dell'occasione: “La Boreale per me è casa, qui ci sono le persone che mi hanno insegnato un po' a vivere. Conference? È ancora tutto aperto, i ragazz hanno fatto una grande prestazione a Siviglia in un ambiente difficile. A Firenze sarà importante, cercheremo di portarla a casa”

E ancora: “Tanti ragazzi vengono a parlare con me e questo mi ha ravvicinato tanto alla Boreale. Mi ricordo benissimo quando iniziavano a riconoscermi. Era emozionante e ho capito che potevo essere un esempio. Cosa mi chiedono? Di esultare come vorrebbero loro, e mi fanno vedere l'esultanza. Gli rispondo che è difficile perché faccio pochi gol, ma mi danno gioia”