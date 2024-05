E Ranieri ora rischia la panchina nella partita più importante

Solo tre giocatori della Fiorentina (Terracciano, Milenkovic e Biraghi) hanno giocato più minuti in questa stagione rispetto a Luca Ranieri.

Ranieri rischia

Ma il difensore centrale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, rischia la panchina nella partita più importante (almeno fin qui) della stagione.

Pronto Martinez Quarta

Un errore contro il Club Brugge nella gara d'andata e un altro errore commesso contro il Verona, due scivoloni consecutivi che potrebbero costare il posto allo stesso Ranieri nella trasferta in Belgio, a tutto vantaggio di Martinez Quarta. Anche l'argentino (per non parlare di Milenkovic) non è esente da errori nel corso di questa stagione, ma dalla sua ha sicuramente il fatto che può rivelarsi determinante pure in fase realizzativa: ha già segnato otto reti, molte di più rispetto a qualche attaccante esterno presente in rosa, giusto per dire.