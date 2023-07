L'ultimo giro per Dia. E per la Fiorentina fare breccia su Iervolino è davvero difficile

Ultimo giorno e poi la famosa clausola rescissoria per Boulaye Dia verrà meno. Servono 25 milioni di euro entro la mezzanotte di oggi per portare via il giocatore dalla Salernitana e l'Everton potrebbe realizzare il colpaccio, pagando questa somma.

Ma il giocatore piace anche alla Fiorentina e questo ormai da mesi. Il club viola potrebbe presentare alla Salernitana un’offerta che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, sperando che nessun altro paghi entro stasera la clausola e sperando allo stesso tempo di fare una breccia sul presidente granata, Iervolino, che però ritiene, almeno fino ad oggi, che il giocatore possa valere molto di più in termini economici.

Non è un caso che si parli di una richiesta da 40 milioni di euro, da far scattare a partire da domani.