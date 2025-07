Un giocatore che ha un gran mercato. Ma ce n'è uno da piazzare per il quale serve un'impresa

Quello degli esuberi è uno degli temi di mercato più caldi in questo periodo. Pradè e Goretti infatti sono alla ricerca di possibili acquirenti per quei giocatori della Fiorentina che non fanno più parte del progetto. Anche Stefano Pioli, nella conferenza stampa di presentazione, ha espresso la necessità di sfoltire la rosa per lavorare al meglio.

Il monte ingaggi e la situazione Kouame

Non solo una questione di sovraffollamento, ma anche economica ovviamente. Con i rinnovi di contratto al rialzo (De Gea, Mandragora e forse Kean) la Fiorentina ha bisogno di alleggerire, dove possibile, il monte ingaggi. In questo senso il calciatore che pesa di più è Kouame. L'ivoriano, protagonista fra alti e bassi nel triennio di Italiano, è ancora ai box a causa della lesione del crociato subita lo scorso aprile. Il grave infortunio e lo stipendio da 1,7 milioni di euro annuali, rendono la sua cessione una missione quasi impossibile. Al momento infatti non si registra l'interesse di nessuna squadra.

Interessamenti per due esuberi

Per fortuna c'è chi un po' di mercato ce l'ha, nonostante prestazioni a dir poco sottotono. Nzola sembra essere tra tutti gli esuberi viola quello con più mercato: l'angolano interessa a Pisa, Genoa e Parma. Anche Ikone è finito sotto la lente d'ingrandimento di due club, piace infatti alle due squadre neopromosse Cremonese e Pisa.