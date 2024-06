Breda: "Zaniolo sarebbe perfetto sulla trequarti di Palladino. Distefano e Lucchesi molto bene a Terni, Amatucci un silenzioso, li proverei in ritiro"

Ha allenato diversi giovani viola a Terni ma anche Zaniolo all'Entella: è Roberto Breda e a Radio Bruno il tecnico si è espresso così su questi calciatori, che potrebbero ritrovarsi in ritiro al Viola Park.

"Nonostante sia ancora molto giovane sono passati tanti anni da quando lo facemmo esordire a 17 anni, aveva grande personalità e voglia di mettersi in mostra. Zaniolo si è meritato quello che ha avuto con noi e quello che gli è capitato dopo, al di là degli infortuni. Rimane un ragazzo ancora con tanto da dare e da fare nel calcio italiano. Lo vedrei bene con Palladino che penso farà un 3-4-2-1, Zaniolo una delle due mezze punte può farla benissimo. E’ un giocatore con enormi qualità, sarebbe anche un ritorno perché da noi arrivò come scarto dalla Fiorentina.

Palladno? Ha fatto molto bene a Monza, Italiano aveva fatto un percorso più completo, con tante realtà diverse e categorie più basse. Palladino ha bruciato più le tappe e il vero banco di prova è adesso. Quando subentri ad un allenatore che ha lasciato il marchio come Italiano, che ha perso ma anche raggiunto le finali, è importante fare subito risultato. Per evitare il confronto con il passato.

I ragazzi in prestito a Terni? Con me hanno fatto bene tutti quanti, logico che la Serie A è tosta ma non è che non possano farla. Gli darei la possibilità di partire per il ritiro, Lucchesi e Distefano hanno fatto molto bene, Filippo è molto evoluto tatticamente. Amatucci è un silenzioso ma si è imposto, Favasuli si è ritagliato i suoi spazi. A me non piace fare una classifica ma ci sono ragazzi che possono mettersi in mostra".