Crudeli: "La Fiorentina ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Milan. C'è un aspetto preoccupante per i rossoneri..."

In vista di Fiorentina-Milan, La Nazione ha intervistato Tiziano Crudeli, supertifoso rossonero e noto personaggio televisivo specie nella galassia TV del nord Italia.

“Devo essere sincero, quel che è successo a Barone mi ha sconvolto - ha detto Crudeli - Non solo perché se n’è andato un dirigente che stimavo, ma anche perché queste tragedie ti fanno capire che oggi ci siamo e domani non si sa. La Fiorentina ha vissuto una tragedia terribile a pochi anni di distanza dal dramma di Astori”.

E inoltre: “Sono convinto che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Milan, che in trasferta quest’anno ha subito già 25 gol e soffre molto il furore agonistico delle squadre di casa. È un aspetto che mi preoccupa perché a Firenze il pubblico è trascinante. Europa League al Milan e Conference alla Fiorentina? Ragazzi, datemi carta e penna”.