La Fiorentina pensa a Pessina per la prossima stagione. A Monza hanno le idee ben chiare su di lui

La Fiorentina starebbe seriamente pensando a Matteo Pessina per la prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Telelombardia i viola sarebbero in pressing sul giocatore del Monza, che però non avrebbe intenzione di cederlo.

Nonostante il calciatore sia stato più volte infortunato in questa stagione, la squadra brianzola appena retrocessa vorrebbe fare di tutto per trattenere il classe '97 in biancorosso per farne una colonna portante della rinascita della squadra. Dopo la retrocessione in Serie B, è infatti attesa una grossa rivoluzione.