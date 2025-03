L'attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, è stato intervistato da DAZN, dove in primo luogo ha parlato del suo ritorno a Firenze: “Negli ultimi anni ho girato parecchie squadre sono stato anche all'estero. Sono molto felice di essere qui perché ritorno dove sono cresciuto. E' stato come tornare a casa, perché ho visto persone che mi hanno fatto crescere. Sono rimasto impressionato da tutto quello che ci ho trovato dentro”.

Sulla decisione di lasciare l'Atalanta: “Un giocatore vuole giocare essere al cento per cento all'interno di un progetto, per questo ho preferito cambiare per rimettermi in gioco. Posso fare diversi ruoli, nasco come mezzala e poi sono stato spostato da esterno destro che è il mio ruolo principale”.

Sul nuovo ambiente: “Mi sto trovando molto bene con Palladino che è un bravissimo allenatore e una bravissima persona, la Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato. Questo è un gruppo che ha delle grandi qualità. Il mio obiettivo personale? E' aiutare la squadra, aiutare la Fiorentina a realizzare qualcosa di importante, magari alzando un trofeo come la Conference. Quando la si vince porta tanto prestigio e entusiasmo. Il club viola è andato vicino alla vittoria negli ultimi due anni speriamo che questa sia la volta buona”.