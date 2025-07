Verona fa "ricca" la Fiorentina. La cessione dell'ex Ghilardi diventa un tesoretto utilissimo per le casse viola

Il gemellaggio fra la Fiorentina e l'Hellas Verona sembra essere diventato realtà anche in fatto di calciomercato. I rapporti fra le società sono ottimi e certificati dalle operazioni che anche in questi giorni i due club stanno chiudendo.

Intrecci di mercato

Oltre alla cessione di Valentini, che tornerà a Verona per sostituire il partente Ghilardi, la Fiorentina è in procinto di ottenere un bel gruzzoletto, utilissimo in tempo di mercato, proprio dalla città scaligera.

Il tesoretto nelle casse viola

La cifra, che si aggira sui 5,5 milioni di euro deriva dalla sempre più probabile cessione di Ghilardi al Betis. Un affare intorno agli 11 milioni di euro che riguarda da vicino la Fiorentina alla quale spetta metà dei soldi della cessione visto che possiede ancora il 50% sulla rivendita del difensore ex viola (non ha mai esordito in prima squadra, fu ceduto quando era in Primavera).