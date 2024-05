Intreccio di panchine: se Tudor lascia la Capitale, coinvolti anche Italiano e Sarri. Il punto

In casa Lazio, sono ore molto frenetiche. Se dovesse saltare, com'è molto probabile, Igor Tudor (a causa di malesseri legati anche alla cessione di Kamada) può succedere di tutto, scrive Alfredo Pedullà su X.

Valzer di panchine

E sarebbero coinvolti - prosegue il noto esperto di mercato - anche il Bologna, Vincenzo Italiano, prossimo uscente dalla Fiorentina e Maurizio Sarri, che sta riflettendo in questi giorni se accettare o meno la proposta dell'Olympiakos.

Un problema anche per la Fiorentina

In questo guazzabuglio, chi potrebbe davvero rimetterci è proprio la Fiorentina, che avrebbe puntato Raffaele Palladino come primo nome per la panchina. Ma se Tudor dovesse davvero lasciare, dopo pochissimi mesi dal suo arrivo, ecco che Lotito virerebbe con forza sul tecnico del Monza.