Il Torino si tira fuori dalla corsa ad Italiano: Cairo ha trovato l'accordo con il nuovo allenatore

Come accadrà in molte piazze italiane, tra cui anche la Fiorentina che dopo 3 anni si separerà da Vincenzo Italiano, anche il Torino di Urbano Cairo si prepara ad una vera e propria rivoluzione in panchina. Anche se riuscisse a raggiungere la qualificazione alla prossima Conference League, riuscendo quindi a riportare il Toro in Europa dopo tanto tempo, Ivan Juric non siederà più sulla panchina granata. E la notizia ormai è nota a tutti da qualche mese, tanto che nelle ultime settimane la dirigenza granata ha iniziato i primi casting per il futuro.

Se in un primo momento tra i papabili successori del croato ci sembrava essere anche il tecnico della Fiorentina, da sempre stimato dal presidente granata, nelle ultime ore il club piemontese avrebbe di fatto trovato l'accordo con un altro allenatore. Per questo motivo dopo esser stato scartato dal Napoli, intenzionato a tesserare uno tra Gasperini e Conte, Vincenzo Italiano sarà costretto a dire addio anche a questa soluzione.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Gianlucadimarzio.com il club granata avrebbe trovato un accordo con il Venezia per portare a Torino l'attuale tecnico dei veneti Paolo Vanoli. L'ufficialità però dovrebbe arrivare solo al termine dei Play Off di Serie B, dove appunto Vanoli è impegnato con il suo Venezia nelle semifinali contro il Palermo.