Italiano recupera il suo jolly per la finale di Roma? In caso contrario, sarebbe pronto per la Fiorentina

Non solo quella della Fiorentina. Anche la stagione del Bologna di Italiano entra nelle fasi finali. A due giorni dalla sfida contro il Milan, a una settimana dalla finale di Coppa Italia e a poco più di dieci giorni dalla partita del ritorno a Firenze dell'ex allenatore viola (in programma domenica 18 maggio al Franchi) arrivano alcune importanti novità da casa rossoblù.

Italiano recupera un attaccante per la Fiorentina?

Tuttomercatoweb.com riporta che a due giorni dalla partita di San Siro, la squadra felsinea ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Ma evidentemente non è quello il punto. C'è stato allenamento differenziato per Emil Holm e anche (e ancora) per Dan Ndoye. L'attesa vale soprattutto per lo svizzero che appare ad oggi recuperabile per la finale di Roma e per la sfida contro la Fiorentina, che potrebbe valere punti cruciali per l'Europa.