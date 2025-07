Colpo di mercato del Pisa di Gilardino: i nerazzurri trovano l'accordo con un ex di Fiorentina e Juventus

Colpo ad effetto del Pisa di Alberto Gilardino: il direttore sportivo Vaira e l’ad Corrado hanno annunciato l’ingaggio dell’ex esterno di Fiorentina e Juventus Juan Cuadrado. Il classe ’88 arriva in toscana a parametro zero dopo l’ultima esperienza all’Atalanta. La trattativa, secondo quanto riportato da Skysport, è durata quasi tre settimane, con Alessandro Lucci (agente del giocatore) e la dirigenza nerazzurra che hanno lavorato a fari spenti senza far trapelare nulla.

I dettagli dell'accordo tra il Pisa e il colombiano

L’età del giocatore ed il rischio di retrocedere impongono però al Pisa di offrire al giocatore un contratto molto limitato: l’accordo raggiunto con l’entoruage del colombiano prevede infatti soltanto un anno di contratto. Questo fattore non ha però fatto vacillare Cuadrado che, nonostante avesse sul piatto un’offerta del Valencia, ha preferito restare in Italia e sposare il progetto della squadra di Gilardino.