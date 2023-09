Dall'Hotel Sheraton di Milano, l'intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così del mercato della Fiorentina a Fiorentinanews.com: “Non è mai facile dare un voto, anche perché manca ancora qualche ora. Maxime Lopez è un giocatore diverso rispetto ad Amrabat, più di qualità e comunque con esperienza in Italia. In difesa resta da capire la situazione di Martinez Quarta che sembra in procinto di passare al Betis”.

E poi: “La Fiorentina comunque ha migliorato la qualità della rosa, direi ad oggi un mercato più che soddisfacente. Conference League? Con il precedente della finale dell'anno scorso, ovviamente l'obiettivo è ripetere lo stesso percorso e magari vincere. Con un Nico Gonzalez così i viola si candidano a essere tra i favoriti del torneo e anche a conquistare un posto in Europa League".