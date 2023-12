Rocchi dà torto a Mourinho e promuove Rapuano: Espulsioni OK durante Roma-Fiorentina

Giuste le scelte fatte da Rapuano durante Roma-Fiorentina, compreso il secondo giallo a Zalewski.

Ha ragione Rapuano

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha dato ragione all'operato del fischietto di Rimini che pure, sul campo e sui social, è stato criticato in maniera indiretta dal tecnico della Roma, José Mourinho.

L'immagine boomerang

Diversi gli episodi in cui il portoghese ha manifestato il suo dissenso fino ad arrivare al post su Instagram con l'immagine dell'impatto Kayode-Zalewski. Una scelta che però è stata un autentico boomerang perché lo Special One si è ‘dimenticato’ di far vedere la dinamica dell'azione che è assolutamente regolare.