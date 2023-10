I frutti del vivaio

Quegli iconici pilastri a forma di V che sostengono i tetti dei padiglioni del Viola Park danno sempre più l’impressione che, più che la lettera iniziale del nuovo centro sportivo, quello che la Fiorentina sta iniziando con decisione a valorizzare siano le risorse del proprio vivaio.

La riprova si è avuta giovedì nel match di Conference con il Cukaricki, sfida in cui la squadra di Italiano ha visto scendere in campo - tra titolari e subentrati - addirittura cinque prodotti arrivati dal proprio settore giovanile, la metà dei giocatori di movimento. Alle prime scelte Kayode e Ranieri hanno fatto poi seguito anche Comuzzo, Pierozzi e Sottil mentre sono rimasti seduti, tra panchina e tribuna, altri tre giovani come Amatucci, Martinelli e Dalle Mura. A riportarlo è il Corriere dello Sport.