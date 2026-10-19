Il Salotto del Calcio in onda stasera: la Fiorentina perde altro terreno

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà l'ennesima sconfitta della Fiorentina, quella interna contro il Como di ieri, che vede i viola al penultimo posto dopo sette giornate. Classifica complicatissima che potrebbe ulteriormente peggiorare visti i prossimi impegni.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Federico Russo, attaccante della Pistoiese, e l'allenatore Niccolò Pascali. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.