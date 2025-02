Comincia in salita l'avventura di Sottil al Milan: l'ex Fiorentina resta fuori dalla lista UEFA

Nelle ultime ore di mercato Riccardo Sottil ha lasciato la Fiorentina per sposare il progetto del Milan. Un trasferimento improvviso e sorprendente, che ha aperto all'esterno italiano le porte di un club sicuramente molto importante. Da capire però quanto spazio troverà Sottil in un reparto offensivo, quello dei rossoneri, straripante di grandi giocatori.

Fuori dalla lista UEFA

Le premesse in tal senso non sono delle migliori. Sottil, infatti, è stato escluso dalla lista UEFA presentata dai rossoneri in vista dei prossimi impegni di Champions League. L'ex Fiorentina ha fatto le spese dei paletti imposti dal regolamento assieme a Bondo e Alex Jimenez, per lasciare spazio agli altri nuovi arrivati Walker, Gimenez e Joao Felix.

Poco spazio a disposizione

Strada subito in salita dunque per Sottil, che non solo dovrà vincere la concorrenza di un certo Leao (titolare indiscusso sull'out di sinistra) ma avrà soltanto la Coppa Italia e il campionato a disposizione per sperare di racimolare minuti.