Il calciatore della Fiorentina Jacopo Fazzini ha parlato a Radio Bruno Toscana, intervenendo su tutti i temi: “Siamo in preparazione, ci serve fare determinati tipi di lavori per arrivare al meglio agli impegni ufficiali. La resistenza è effettivamente una mia caratteristica. Chi mi ha colpito? Kean ha uno strapotere fisico incredibile. Ma pure Fagioli mi ha sorpreso, ha grande tecnica e qualità. Ma non ci sono nomi in particolare, per me è un piacere essere in mezzo a questi giocatori forti. Mi hanno sorpreso un po' tutti”.

“Sono tifoso, ma non è un peso. Per me è un'enorme opportunità”

Sul peso della maglia viola: “Non sento un peso in più, anzi, la vedo come una cosa positiva. Mi dà una spinta per impegnarmi e per lavorare di più. Per me è un'enorme opportunità, devo dare il massimo e fare il meglio possibile per farmi notare. Poi sarà mister Pioli a fare le sue valutazioni, ma non vedo l'ora di cominciare anche le prime partite ufficiali. Il fatto che sono tifoso non influisce come peso, anzi, ho subito sentito la coesione del gruppo. C'è la voglia di raggiungere un trofeo che qua manca da tanti anni, per questo dobbiamo lavorare duro”.

“Chissà come sarà il primo gol in viola. Sulla Fiesole…”

Sulla sua infanzia: “Sono nato sì a Massa, ma solo nato, poi sono cresciuto a Viareggio con tutta la mia famiglia. Ti immagini il primo gol con la Fiorentina? Non me lo sono ancora immaginato, ma aspetto il momento. Non vedo l'ora che riapra la Fiesole, da piccolo andavo con papà, zio e cugini”.