Una possibile avversaria in Conference della Fiorentina mette gli occhi sull'ex viola Arthur. Ecco le richieste della Juventus

Come scrive tuttomercatoweb.com, è possibile una nuova avventura in Spagna per l'ex Fiorentina Arthur. Il Real Betis, tra le possibili avversarie dei viola in Conference League, infatti starebbe aumentando il pressing per provare a prendere il giocatore della Juventus, ormai fuori dal progetto dei bianconeri.

Proseguono i contatti tra i due club, con la base che sarebbe di prestito con diritto di riscatto. L'opzione di riscatto dovrà essere fissata intorno ai 10 milioni di euro, considerando la cifra d'ammortamento del suo cartellino.