L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Claudio Merlo è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Il nuovo allenatore, con ogni probabilità, sarà Stefano Pioli; questa l'opinione dell'ex viola: “La scelta la apprezzo, va bene. Però resta un fatto: la squadra va costruita adesso. La società sta buttando via troppo tempo in questo senso”.

E aggiunge: “Credo che Pioli abbia già dato qualche indicazione a Pradè, almeno in chiave mercato, per come muoversi. Ma lui farà bene a Firenze perché è un ottimo allenatore”.