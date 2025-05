Stagione pazzesca, quella di Moise Kean alla Fiorentina. Il centravanti viola è rinato a Firenze, prendendosi il palcoscenico e tornando grande protagonista. Il suo rendimento gli è valso un riconoscimento dal celebre portale The Athletic, che lo ha eletto miglior giocatore della Serie A 2024/25.

Kean ha ringraziato con un messaggio su Instagram: “Voglio ringraziare The Athletic per questo premio. Ringrazio soprattutto la Fiorentina, la mia famiglia e Dio. Spero di avere tanti altri anni come questo. Grazie davvero, ci vediamo la prossima stagione”.

Ecco il video: