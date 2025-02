Sulla situazione attuale in casa Fiorentina è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana, che ha commentato le parole di Palladino: “Non siamo dentro alla società, la sensazione è che ci siano state alcune uscite reiterate di Pradè durante la stagione. Ma questo da prima di Natale, in realtà dall'inizio della stagione quando parlava di non essere costretto alla difesa a tre… Non ci stiamo inventando niente, alcune cose sono sembrate anche abbastanza dure. Poi sono scelte di Pradè su come fare tali dichiarazioni, però le ha fatte ecco. Calcisticamente ci sono stati richiami frequenti, forti e chiari”.

“Pradè era al corrente di com'è Palladino. Voglio vedere l'unità in campo”

E aggiunge: “Pradè sarà stato consapevole, al momento della scelta dell'allenatore, di che tipo di calcio propone Palladino. Sono fattori da considerare. Anche lì bisogna fare un passo indietro, è la cronaca a dirci quali sono i piani. Il tecnico, per altro, ci ripete sempre che c'è una grande unità e tanta volontà di dimostrare l'ambizione. Io ci credo, ma voglio vederlo in campo. La prestazione di domenica è indecorosa”.

“Senza identità sarà un problema anche il Panathinaikos. Ci vuole un minimo di gioco”

Sul Panathinaikos: “La fortuna è giocare la seconda in casa. Le squadre greche sono sempre problematiche soprattutto per il pubblico, di un certo tipo, che innalza l'aggressività. Andare in Grecia e fare risultato non è scontato, sarebbe un errore pensare che è cosa facile. Tornando al gioco, però, questo mi preoccupa. Le situazioni preparate dalla Fiorentina ti possono andare bene per un po', ma è difficile proseguire senza un impianto di gioco. Si è visto senza Kean. Poi a cosa ti appendi? Spero che crescano identità e personalità di questa squadra, altrimenti anche affrontare il Panathinaikos sarà un problema”.