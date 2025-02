Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato all'antivigilia della sfida al Verona, partendo subito dallo stop di Gudmundsson, fermatosi con il Como per infortunio: “Mi dispiace di aver perso di nuovo Gudmundsson, stagione travagliata la sua: anche l'infortunio di domenica è stato accidentale. Ora staremo al parere dei medici per il suo rientro: io non posso decidere quando rientrerà”.

Poi sul sorteggio di Conference

“Panathinaikos club storico, ha vinto 20 scudetti, è terzo in classifica e ha un ambiente caldo. Lo abbiamo già studiato ma lo faremo meglio nei giorni a seguire. Il nostro obiettivo resta quello di superare il turno e di cercare di arrivare in fondo e provare a vincere la coppa".

Sulle voci di tensioni fra lui e Pradè…

“Smentisco categoricamente che ci siano state tensioni fra me e Pradè, lo potrà confermare anche il direttore stesso. C'è grande stima e unione fra di noi, parliamo sempre e queste voci che escono sono false e a me danno molto fastidio. Chi vuole ancora scrivere certo cose continui pure, ma sono del tutto false. La sconfitta con il Como non ha fatto piacere a nessuno, né a me, né ai giocatori, né alla società”.