Giustamente la testa della Fiorentina e di tutti i suoi tifosi è già proiettata alla partita di domani, anche perché le coppe e quindi anche la Conference League sono ormai diventate l'obiettivo principale di questa stagione. Ormai alle spalle la sconfitta di Torino, 1-0 contro la Juventus, sulla quale però è tornato Riccardo Trevisani.

“Contro la Fiorentina la Juve è sparita dal campo”

“La Juventus non fa le coppe - ha detto il giornalista a Sport Mediaset - eppure gioca come se avesse l'impegno infrasettimanale, calando spaventosamente nei finali di gara. Contro la Fiorentina nel secondo tempo è letteralmente sparita dal campo, e aveva avuto un giorno di riposo in più rispetto ai viola dopo la Coppa Italia. I bianconeri sono in una condizione pessima, giocando così non costruisci niente né per il presente né per il futuro”.