Il vicepresidente Fedagripesca Confcooperative Toscana Ritano Baragli ha parlato dell'emergenza cinghiali facendo riferimento anche all'avvistamento al Viola Park: “Il governo deve trovare i fondi per un piano di contenimento dei cinghiali. La situazione è pesante e i pericoli sono sotto gli occhi di tutti: basta vedere le ultime immagini che vedono i cinghiali all'interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli”.

E aggiunge: “L'opinione pubblica si accorge dei cinghiali quando succede qualcosa di grave o di particolare come l’invasione di strutture famose come il Viola Park. Ma in realtà il problema crea danni e problemi tutti i giorni. Con un battuta mi verrebbe da dire: benissimo cercare i fondi per il restyling dello stadio di Firenze, ma non vi dimenticate di quelli per fermare i cinghiali, che altrimenti ci ritroveremo in campo come al Viola Park”.