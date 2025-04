Una vera e propria emergenza da affrontare sulle fasce. Un'alternanza andata a farsi benedire

Contro il Celje la Fiorentina si gioca molto, perché la Conference League è indubbiamente diventato il primo obiettivo stagionale dei viola.

Problema fasce

In vista di questa gara c'è una vera e propria emergenza sulle fasce per via delle squalifiche di Dodô e Moreno e i problemi fisici di Parisi e Gosens. Ma tra gli appiedati dal giudice sportivo dell'Uefa c'è anche Zaniolo che avrebbe potuto avere un'altra possibilità per cercare di mettersi in mostra.

De Gea e Comuzzo

In porta dovrebbe essere la riconferma di De Gea: l'alternanza con Terracciano sembra essere andata a farsi benedire con la gara d'andata degli ottavi contro il Panathinaikos. Comuzzo è pronto a tornare dietro vista che Marí è fuori dalla lista Uefa.