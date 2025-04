"La Fiorentina ha degli attaccanti formidabili, un bel problema per il Cagliari che in difesa commette degli svarioni clamorosi"

L'ex terzino del Cagliari Vittorio Pusceddu, che per un breve periodo ha militato anche nelle file della Fiorentina, ha parlato a TuttoCagliari in vista della gara di lunedì: “La squadra di Palladino sta disputando una stagione fantastica, trascinata da Kean e Gudmundsson che, per quanto mi riguarda, è un signor giocatore anche se ancora non ha fatto vedere il massimo. La Fiorentina è forte in velocità e in verticale, Kean fa reparto da solo e vede sempre la porta”.

“Il Cagliari ha seri problemi difensivi"

Poi continua: “Di contro il tallone d'Achille del Cagliari è proprio la fase difensiva. I rossoblù prendono troppi gol, commettendo anche delle ingenuità evidenti. Si vede che i meccanismi non sono oliati, spesso i giocatori finiscono fuori posizione e si fanno bucare centralmente. Non è un problema di singoli, ma è tutto il reparto che non funziona come dovrebbe”.