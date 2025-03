A NewsSuperscommesse.it ha parlato l’ex calciatore viola Mauro Bressan, che ha toccato alcuni argomenti di casa Fiorentina, concentrandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

Dove può arrivare la Fiorentina di Palladino? Può essere l'anno buono per la vittoria della Conference League?

"Finora la Fiorentina si è destreggiata tra alti e bassi, con momenti di blackout soprattutto sul piano del gioco. Nell'ultimo periodo, grazie anche all'innesto di calciatori di qualità come Fagioli, abbiamo assistito a belle partite. Anche i viola lottano per un posto in Europa, sarà molto importante arrivare in forma nel rush finale. Difficile comunque pronosticare dove possa arrivare la squadra di Palladino. Per il quarto posto in questo momento punterei sul Bologna, ma ci sono davvero tante squadre in pochi punti. Conference League? Spero che la Fiorentina possa portare finalmente a casa la Coppa, i tifosi e la società meritano di vincere un trofeo. Dopo il turno col Celje, dagli incastri le avversarie potrebbero essere Betis Siviglia e magari Chelsea in finale, insomma sarebbero due partite davvero toste, ma i viola possono giocarsela".



Colpani e Zaniolo hanno finora deluso le aspettative, ti aspettavi di più da questi due giocatori?

"Colpani ha avuto tante occasioni soprattutto all'inizio ed ha fatto anche discrete partite, ma non si è mai imposto. Il campo dice che in questo momento non è pronto per giocare con la Fiorentina. Ha le qualità, ma gli manca la sicurezza nel proporre le giocate giuste. Zaniolo è un giocatore fisico e tecnico, che vorrebbe spaccare il mondo. Negli ultimi anni non ha mai trovato la giusta continuità. Finora il suo apporto alla Fiorentina è stato praticamente nullo. Ha i colpi, può essere importante in futuro, ma deve ritrovare equilibrio e stabilità".