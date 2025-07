Un fatto certificato: Arriverà un altro attaccante alla Fiorentina. Beltran intanto...

Nelle ultime ore si sono riaccese le voci di un interesse del Sassuolo per Lucas Beltran.

Titolo definitivo

La Fiorentina è disponibile a cedere l'argentino ma a titolo defiinitivo per una decina di milioni, previo il via libera di Stefano Pioli, che si è preso comunque qualche settimana di tempo per valutarlo.

Un altro attaccante

Proprio nelle fila dei neroverdi piace Cristian Volpato. Sembra ormai certificato che la Fiorentina prenderà un altro attaccante scrive stamani La Nazione.