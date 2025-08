Su Repubblica si ripercorre un po' l'estate di Rocco Commisso, distante da Firenze da prima che si concludesse la passata stagione e interpellato sulla questione Palladino, prima che esplodesse il caso che ha portato alle dimissioni del tecnico. Il presidente ha chiesto una sterzata ai suoi dirigenti, dopo la brutta figura di fine maggio, salutando con entusiasmo la scelta di Pioli.

L'altro grande fronte invece è quello dello stadio, dove Commisso non si è ancora espresso in modo definitivo, lasciando spazio alle parole concilianti del Dg Ferrari: a settembre, al suo ritorno, sono attesi sviluppi anche in questo senso.