Viktoria e semifinale: La competizione principale della squadra non accende i tifosi

Obiettivo numero uno per la Fiorentina, ma non per i tifosi viola. La Conference League accende la squadra ma non i sostenitori gigliati.

Scarsa prevendita

La prevendita per la partita di ritorno dei quarti di finale della terza coppa europea va a rilento: 11 mila i tagliandi staccati fino al tardo pomeriggio di ieri.

Siamo lontani sicuramente dal tutto esaurito e dall'entusiasmo che invece si respirava a Plzen, dove il match contro i viola era una sorta di evento.

Le cause

Orario scomodo (si giocherà alle 18.45) e di un giorno lavorativo (giovedì), in più scarso appeal dell'avversario: questi gli elementi principali che stanno portando Firenze ad avere una certa freddezza per questo evento.

Qualche giorno per poter cambiare la situazione c'è ancora, anche se in questo caso le speranze che vi sia un netto cambiamento non sono consistenti.