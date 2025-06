Cellino stacca la spina: uno storico club italiano è sull'orlo del fallimento

C'è uno storico club italiano, che ha disputato oltre venti stagioni in Serie A e ha avuto leggende (anche della Fiorentina) del calibro di Roberto Baggio e Luca Toni, ora sull'orlo del baratro. Il Brescia non è mai stato così vicino al fallimento, ormai imminente e preannunciato: manca solo l'ufficialità.

Dopo la penalizzazione di 4 punti che ha condannato il club alla retrocessione in Serie C, il presidente Cellino ha deciso di staccare la spina al Brescia. Non pagherà i debiti necessari per mantenere in vita il club e sembra convintissimo della sua decisione. Con ogni probabilità, il Brescia ripartirà dai dilettanti.