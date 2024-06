Un club di Serie C mette nel mirino un membro dello staff della Fiorentina per un ruolo dirigenziale

Una squadra di Serie C starebbe osservando con attenzione la situazione intorno a Raffaele Rubino, attuale osservatore della Fiorentina. Il dirigente viola potrebbe essere il nome giusto per la Casertana per il ruolo di direttore sportivo.

L’ex attaccante fra le altre di Novara e Torino, ha iniziato la carriera di scout al Bari e successivamente ha lavorato al Palermo ed al Parma. Negli anni successivi é stato DS al Trapani, al Livorno e alla Juve Stabia, prima di approdare alla Fiorentina. Lo riporta lacasadic.com