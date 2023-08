Nuova avventura per un giovane attaccante della Fiorentina: vicino l'accordo con un club di Serie C

Un giovane attaccante della Fiorentina è pronto a vivere una nuova avventura. Stiamo parlando di Samuele Spalluto che - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - è in procinto di trasferirsi al Monopoli in Serie C dopo aver vestito le maglie di Ternana e Novara nella scorsa stagione.

Nelle ultime ventiquattro ore il club biancoverde ha effettuato lo sprint decisivo per l'attaccante, che in questi giorni era stato cercato anche da Foggia e Pescara. Il direttore sportivo Pelliccioni ha raggiunto un accordo di massima con Spalluto, che dunque a breve dovrebbe ricevere il via libera per trasferirsi in Puglia.