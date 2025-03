Intanto l'allenatore del Celje si lamenta per l'arbitraggio nel campionato sloveno e commenta: "Menomale che giochiamo in Conference League"

Commento abbastanza duro quello di Albert Riera, allenatore del Celje e prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, sull'arbitraggio del campionato sloveno. L'ex giocatore spagnolo di Liverpool e Galatasaray ha espresso sui social tutto il suo disappunto per un rigore e un cartellino rosso estratto in Olimpija Lubiana-Bravo, con la squadra della capotale vittoriosa per 3-0 e diretta concorrente in classifica del Celje.

L'arbitro Bojan Mertik al 38esimo ha assegnato un rigore alla squadra di casa, espellendo per doppia ammonizione Atemona, difensore ospite, per una gomitata involontaria ai danni di Tamm. Involontaria sì, ma il gomito è alto e largo. Rigore e espulsione. Partita chiusa e 3 punti per il Lubiana. E così su Instagram Riera ha commentato ironico il video dell'episodio: “Nel giusto campionato sloveno questo è rigore e rosso… Menomale giochiamo la Conference League”.